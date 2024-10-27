Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал разгромную победу над «Реалом» в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (4:0).

«Сегодня было нелегко, но мы очень хорошо оборонялись. В перерыве я сказал игрокам, что важно продолжать прессинговать и лучше контролировать мяч.

Я чувствую себя великолепно, мы провели отличную игру, и я очень горжусь командой, особенно Иньяки Пеньей, который действовал очень хорошо. Мы сохранили счёт сухим, и это очень важно. У игроков появилось больше уверенности, это хорошо», — сказал Флик на послематчевой пресс-конференции.

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.