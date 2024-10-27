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Левандовски — третий возрастной игрок, сделавший дубль в истории «эль класико»

Левандовски — третий возрастной игрок, сделавший дубль в истории «эль класико»
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Сегодня, 26 октября, каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги. Нападающий каталонского клуба Роберт Левандовски отличился двумя забитыми мячами (54-я и 56-я минуты). Таким образом, Левандовски стал третьим возрастным игроком в истории «эль класико», сделавшим дубль (36 лет и 66 дней). На втором месте находится Альфредо Ди Стефано (36 лет и 88 дней), а на первом — Ференц Пушкаш (36 лет и 257 дней). Об этом сообщает MisterChip в социальной сети X (ранее Twitter).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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