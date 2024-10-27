Результаты матчей Серии А 26 октября

В субботу, 26 октября, в 9-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись две встречи.

Результаты матчей чемпионата Италии 26 октября:

«Наполи» — «Лечче» — 1:0;

«Аталанта» — «Верона» — 6:1.

Отметим, что матч 9-го тура «Болонья» — «Милан», который должен был состояться также 26 октября, был перенесён из-за наводнения и сильных ливней.

На данный момент первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Наполи», у которого 22 очка. На второй строчке расположился миланский «Интер», набравший 17 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта». Подопечные Джан Пьеро Гасперини заработали 16 очков.