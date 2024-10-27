Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «сливочных» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«До гола это был ровный матч, у нас были возможности, мы не забили из-за мелочей, нам не хватило немного удачи. Когда они забили два гола за две минуты, то забрали всю нашу энергию. Мы рисковали, а у них были пространства. Результат не отражает того, что мы видели на поле. Они заслужили победу благодаря своей эффективности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

Материалы по теме
«Они никогда не смогут быть такими, как мы». Пике — после победы «Барселоны» над «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android