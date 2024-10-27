Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разгромное поражение «сливочных» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«До гола это был ровный матч, у нас были возможности, мы не забили из-за мелочей, нам не хватило немного удачи. Когда они забили два гола за две минуты, то забрали всю нашу энергию. Мы рисковали, а у них были пространства. Результат не отражает того, что мы видели на поле. Они заслужили победу благодаря своей эффективности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.