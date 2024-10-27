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«Нам больно, но сезон длинный». Тренер «Реала» Анчелотти — о поражении от «Барселоны»

«Нам больно, но сезон длинный». Тренер «Реала» Анчелотти — о поражении от «Барселоны»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Нам больно, это тяжёлый, сложный момент, но мы не должны выбрасывать всё в мусорку. Мы должны забыть последние 30 минут, сезон очень длинный. Мы должны извлечь уроки из этого поражения и преодолеть это», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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