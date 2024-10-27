Анчелотти эмоционально обратился к Флику после четвёртого пропущенного гола «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти эмоционально обратился к наставнику «Барселоны» (0:4) Ханс-Дитеру Флику после четвёртого пропущенного гола мадридского клуба в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Анчелотти подошёл к Флику после гола и жестами выражал своё недовольство.

Фото: Кадр из трансляции

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Реал» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Матчи пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

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