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Анчелотти эмоционально обратился к Флику после четвёртого пропущенного гола «Реала»

Анчелотти эмоционально обратился к Флику после четвёртого пропущенного гола «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти эмоционально обратился к наставнику «Барселоны» (0:4) Ханс-Дитеру Флику после четвёртого пропущенного гола мадридского клуба в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Анчелотти подошёл к Флику после гола и жестами выражал своё недовольство.

Фото: Кадр из трансляции

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Реал» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Валенсией», а «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Матчи пройдут 2 и 3 ноября соответственно.

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