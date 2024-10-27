«Реал» остановился в шаге от повторения исторического рекорда «Барселоны» в Ла Лиге

Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 0:4 в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Таким образом, каталонцы прервали беспроигрышную серию «сливочных» из 42 матчей в чемпионате Испании.

Отметим, что сама «Барселона» имеет рекорд в 43 матча без поражения. Данная серия длилась с апреля 2017-го по май 2018 года. Тогда каталонцы победили в 34 матчах и в девяти сыграли вничью в рамках Ла Лиги.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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