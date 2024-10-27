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«Реал» остановился в шаге от повторения исторического рекорда «Барселоны» в Ла Лиге

«Реал» остановился в шаге от повторения исторического рекорда «Барселоны» в Ла Лиге
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Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 0:4 в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Таким образом, каталонцы прервали беспроигрышную серию «сливочных» из 42 матчей в чемпионате Испании.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Отметим, что сама «Барселона» имеет рекорд в 43 матча без поражения. Данная серия длилась с апреля 2017-го по май 2018 года. Тогда каталонцы победили в 34 матчах и в девяти сыграли вничью в рамках Ла Лиги.

После 11 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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