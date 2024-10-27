Карло Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о разгромном поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

«Сегодня была энергия. Проблема в том, что когда вы пропускаете два гола, вы начинаете рисковать. Это нормально. Рисковать против команды, которая играет хорошо, опаснее, чем обычно. Если бы мы забили один или два гола, всё бы изменилось. Есть проблемы, которые нам нужно решить. Сегодня у нас была интенсивность в первом тайме, и мы хорошо начали во втором. Но гол меняет всё. Это также психологическая проблема, а не тактическая», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» возглавляет таблицу, записав в свой актив 30 очков.

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