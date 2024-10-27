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Стали известны претенденты на награду игроку года в Африке, Салах не вошёл даже в топ-10

Стали известны претенденты на награду игроку года в Африке, Салах не вошёл даже в топ-10
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Африканская конфедерация футбола опубликовала список номинированных на престижную награду «Африканский футболист года».

В числе претендентов значатся:

  • Симон Адингра (Кот-д'Ивуар, «Брайтон»)
  • Амин Гуири (Алжир, «Ренн»)
  • Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Дортмунд)
  • Ашраф Хакими (Марокко, «Пари Сен-Жермен»)
  • Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»)
  • Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»)
  • Суфьян Рахими (Марокко, «Аль-Айн»)
  • Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»)
  • Уильям Троост-Эконг (Нигерия, «Аль-Холуд»)
  • Ронвен Уильямс (ЮАР, «Мамелоди Сандаунс»)

Отметим, многие известные футболисты не были включены в итоговый перечень номинации. Так, например, египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), сенегалец Николас Джексон («Челси»), ганец Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), нигерийцы Виктор Бонифасе («Байер») и Виктор Осимхен («Галатасарай») оказались за бортом расширенной десятки претендентов.

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