Анчелотти ответил на вопрос об игре Мбаппе, француз не забил и восемь раз попал в офсайд

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о об игре французского звёздного форварда своей команды Килиана Мбаппе после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

«Было известно, что «Барселона» использует высокую линию, и мы этим почти не воспользовались. У него [Мбаппе] были моменты, и он иногда попадал в офсайд. Но у него было три или четыре возможности, когда ему требовалось чуть-чуть больше везения», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, Мбаппе восемь раз оказывался в положении «вне игры» в матче с «Барселоной».

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