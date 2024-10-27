Анчелотти ответил на вопрос об игре Мбаппе, француз не забил и восемь раз попал в офсайд
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о об игре французского звёздного форварда своей команды Килиана Мбаппе после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
«Было известно, что «Барселона» использует высокую линию, и мы этим почти не воспользовались. У него [Мбаппе] были моменты, и он иногда попадал в офсайд. Но у него было три или четыре возможности, когда ему требовалось чуть-чуть больше везения», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.
Напомним, Мбаппе восемь раз оказывался в положении «вне игры» в матче с «Барселоной».
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