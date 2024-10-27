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Анчелотти ответил на вопрос об игре Мбаппе в матче «Реал» — «Барселона», француз не забил и восемь раз попал в офсайд

Анчелотти ответил на вопрос об игре Мбаппе, француз не забил и восемь раз попал в офсайд
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о об игре французского звёздного форварда своей команды Килиана Мбаппе после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Было известно, что «Барселона» использует высокую линию, и мы этим почти не воспользовались. У него [Мбаппе] были моменты, и он иногда попадал в офсайд. Но у него было три или четыре возможности, когда ему требовалось чуть-чуть больше везения», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

Напомним, Мбаппе восемь раз оказывался в положении «вне игры» в матче с «Барселоной».

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