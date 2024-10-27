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Результаты матчей чемпионата Испании 26 октября

Результаты матчей чемпионата Испании 26 октября
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26 октября прошли матчи 11-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании. 11-й тур. Результаты матчей 26 октября

«Реал» — «Барселона» — 0:4.
«Лас-Пальмас» — «Жирона» — 1:0
«Райо Вальекано» — «Алавес» — 1:0
«Вальядолид» — «Вильярреал» — 1:2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 30 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 24 очка. Замыкает тройку лидеров турнирной таблицы чемпионата Испании «Вильярреал», набравший 11 очков.

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