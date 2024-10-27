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Анчелотти рассказал об инциденте возле скамейки запасных «Барселоны» после четвёртого гола

Анчелотти рассказал об инциденте возле скамейки запасных «Барселоны» после четвёртого гола
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал инцидент на скамейке запасных «Барселоны» (0:4) после четвёртого пропущенного гола во время матча 11-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Проблема со скамейкой в «Барселоне» возникла из-за помощника Флика, который не был джентльменом, празднующим гол на нашей скамейке. Флик согласился с нами, и все», — приводит слова Анчелотти Marca.

После четвёртого гола Анчелотти подошёл к Флику и жестами выражал своё недовольство.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» возглавляет таблицу, записав в свой актив 30 очков.

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