Анчелотти рассказал об инциденте возле скамейки запасных «Барселоны» после четвёртого гола

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал инцидент на скамейке запасных «Барселоны» (0:4) после четвёртого пропущенного гола во время матча 11-го тура чемпионата Испании.

«Проблема со скамейкой в «Барселоне» возникла из-за помощника Флика, который не был джентльменом, празднующим гол на нашей скамейке. Флик согласился с нами, и все», — приводит слова Анчелотти Marca.

После четвёртого гола Анчелотти подошёл к Флику и жестами выражал своё недовольство.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Барселона» возглавляет таблицу, записав в свой актив 30 очков.

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