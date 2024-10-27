Флик повторил достижение тренера «Барселоны» 40-летней давности в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил достижение английского Терри Венейблса 40-летней давности во главе каталонцев в матчах с мадридским «Реалом» в «эль класико».

Как сообщает Opta Sport, немецкий специалист стал первым тренером каталонцев с 1984 года, который выиграл дебютный матч «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» во всех соревнованиях.

Напомним, в матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» разгромила с мадридский «Реалом» со счётом 4:0. После 11 сыгранных матчей в турнире мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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