Флик повторил достижение тренера «Барселоны» 40-летней давности в «эль класико»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил достижение английского Терри Венейблса 40-летней давности во главе каталонцев в матчах с мадридским «Реалом» в «эль класико».
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
Как сообщает Opta Sport, немецкий специалист стал первым тренером каталонцев с 1984 года, который выиграл дебютный матч «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу» во всех соревнованиях.
Напомним, в матче 11-го тура испанской Примеры «Барселона» разгромила с мадридский «Реалом» со счётом 4:0. После 11 сыгранных матчей в турнире мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.
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