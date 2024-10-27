Игроки «Реала» не явились на пресс-конференцию после 0:4 от «Барселоны» — источник

Футболисты мадридского «Реала» отказались приходить на пресс-конференцию после разгромного поражения со счётом 0:4 в матче с «Барселоной» в рамках 11-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Эду Агирре из испанского издания El Chiringuito.

По информации источника, во время послематчевого интервью со стороны «сливочных» присутствовал только главный тренер Карло Анчелотти. Сообщается, что в СМИ ошеломлены таким поведением игроков, считая, что клуб не проявляет лидерства ни на поле, ни за его пределами.

После 11 сыгранных матчей в турнире мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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