Игроки «Реала» не явились на пресс-конференцию после 0:4 от «Барселоны» — источник
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Футболисты мадридского «Реала» отказались приходить на пресс-конференцию после разгромного поражения со счётом 0:4 в матче с «Барселоной» в рамках 11-го тура Ла Лиги. Об этом сообщает журналист Эду Агирре из испанского издания El Chiringuito.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
По информации источника, во время послематчевого интервью со стороны «сливочных» присутствовал только главный тренер Карло Анчелотти. Сообщается, что в СМИ ошеломлены таким поведением игроков, считая, что клуб не проявляет лидерства ни на поле, ни за его пределами.
После 11 сыгранных матчей в турнире мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.
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