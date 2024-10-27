Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе в матче с «Барселоной» установил антирекорд топовых лиг Европы за последние 7 лет

Мбаппе в матче с «Барселоной» установил антирекорд топовых лиг Европы за последние 7 лет
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе восемь раз оказывался в положении «вне игры» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4), установив антирекорд.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Мбаппе стал первым игроком, который оказывался в офсайде более семи раз за один матч в топ-5 европейских лиг с начала сезона-2017/18. Также по ходу матча был отменёно два гола Мбаппе.

Всего в этом сезоне Мбаппе сыграл за сливочных 15 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевых передачи и даже успел завоевать трофей – Суперкубок УЕФА.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

Победители футбольных турниров-2024

Материалы по теме
«Барса» эталонно разнесла «Реал». Чемпионов не хватило даже на гол престижа
«Барса» эталонно разнесла «Реал». Чемпионов не хватило даже на гол престижа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android