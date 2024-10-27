Мбаппе в матче с «Барселоной» установил антирекорд топовых лиг Европы за последние 7 лет

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе восемь раз оказывался в положении «вне игры» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4), установив антирекорд.

Мбаппе стал первым игроком, который оказывался в офсайде более семи раз за один матч в топ-5 европейских лиг с начала сезона-2017/18. Также по ходу матча был отменёно два гола Мбаппе.

Всего в этом сезоне Мбаппе сыграл за сливочных 15 матчей, забив 8 голов и отдав 2 голевых передачи и даже успел завоевать трофей – Суперкубок УЕФА.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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