Генич отреагировал на разгромную победу «Барселоны» над «Реалом» в «эль класико»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о разгромной победе «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом» в «эль класико» (4:0).

«Я в шоке от окончательного результата. Я в в шоке, что так перевернулась игра во втором тайме, но ещё и в шоке в шоке, что «Барселона» могла забить гораздо больше. Поэтому, наверное, «Реал» как-то верил в свою неуязвимость, что даже если они пропустят, они всё равно включат какие-то дополнительные там обороты, форсаж, и во втором тайме добавят. Но, мне кажется, замена Френки де Йонга во втором тайме настолько успокоила «Барселону» в середине, настолько они легко и свободно стали мяч контролировать, что Ханси Флик действительно переиграл, что-то там поднастроил правильно», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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