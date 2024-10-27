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WhoScored опубликовал оценки игроков «эль класико» после разгромной победы «Барселоны»

WhoScored опубликовал оценки игроков «эль класико» после разгромной победы «Барселоны»
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В субботу, 26 октября, прошёл матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила с разгромным счетом 4:0. После завершения матча статический портал WhoScored оценил выступления футболистов обеих команд.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Портал поставил голкиперу «Реала» Андрею Лунину 5.7 балла. Это самая низкая оценка среди всех игроков, принявших участие в этом матче. Столько же баллов получил полузащитник хозяев Джуд Беллингем.

Самый высокий балл в матче получил автор дубля Роберт Левандовски. WhoScored поставил польскому нападающему 9.2 балла. Бразильский вингер Рафинья получил 8.3 балла.

Фото: WhoScored

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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