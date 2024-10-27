WhoScored опубликовал оценки игроков «эль класико» после разгромной победы «Барселоны»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 26 октября, прошёл матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила с разгромным счетом 4:0. После завершения матча статический портал WhoScored оценил выступления футболистов обеих команд.

Портал поставил голкиперу «Реала» Андрею Лунину 5.7 балла. Это самая низкая оценка среди всех игроков, принявших участие в этом матче. Столько же баллов получил полузащитник хозяев Джуд Беллингем.

Самый высокий балл в матче получил автор дубля Роберт Левандовски. WhoScored поставил польскому нападающему 9.2 балла. Бразильский вингер Рафинья получил 8.3 балла.

Фото: WhoScored

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

Самый дорогой трансфер в истории футбола