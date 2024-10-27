Вингер «Барселоны» Ямаль прокомментировал свой гол в ворота «Реала», забитый правой ногой

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался после забитого гола нерабочей правой ногой мадридскому «Реалу» в «эль-класико», в котором каталонцы разгромили мадридцев со счётом 4:0.

«Я проделал свою работу. Получилось очень хорошо. Возможно, игроки «Реала» не знали, что я умею играть правой. Я должен использовать её, когда это необходимо. Например, как в этот вечер», — приводит слова Ямаля Фабрицио Романо в соцсетях.

Ямаль забил в ворота «Реала» на 77-й минуте. Выйдя на ударную позицию, 17-летний футболист точно пробил правой ногой в ближнюю девятку ворот Андрея Лунина.

Напомним, Ямаль — самый молодой автор гола в истории «эль класико». Действующее трудовое соглашение Ямаля с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере