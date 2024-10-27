Шалимов прокомментировал разгромное поражение «Реала» в «эль класико»

Известный российский специалист, бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о разгромном поражении «Реала» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» в «эль класико» (0:4).

«Я шокирован, особенно после первого тайма. Мне казалось, что «Реал» играл с преимуществом, и «Барселона» высоко и рискованно играла в обороне. Мне казалось, что в первом тайме игра у «Барселоны» не ладилась. Такой разрыв — неожиданно», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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