Шалимов прокомментировал разгромное поражение «Реала» в «эль класико»
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Известный российский специалист, бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о разгромном поражении «Реала» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» в «эль класико» (0:4).
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
«Я шокирован, особенно после первого тайма. Мне казалось, что «Реал» играл с преимуществом, и «Барселона» высоко и рискованно играла в обороне. Мне казалось, что в первом тайме игра у «Барселоны» не ладилась. Такой разрыв — неожиданно», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.
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