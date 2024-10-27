Тренер «Барселоны» Флик высказался об инциденте с Анчелотти в концовке матча с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал инцидент с участием Карло Анчелотти после четвёртого пропущенного гола во время матча 11-го тура чемпионата Испании против «Реала» (4:0).

«Я его не видел этот инцидент. Поговорил с Анчелотти после матча, но это обычная ситуация. Команда всего лишь праздновала гол. Мы достаточно взрослые, чтобы обсуждать это», — приводит слова Флика Marca.

После четвёртого гола Анчелотти подошёл к Флику и жестами выражал своё недовольство. Позже итальянец заявил, что проблема возникла из-за помощника Флика, который не был джентльменом в момент празднования гола.

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

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