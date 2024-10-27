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27 октября главные новости спорта, результаты НХЛ, футбол, эль класико, Реал, Барселона, UFC, хоккей

«Барселона» разгромила «Реал», Чимаев за три минуты снёс Уиттакера. Главное к утру
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Футболисты «Барселоны» разгромили «Реал» на их поле в рамках 11-го тура Ла Лиги со счётом 4:0, чеченский боец Хамзат Чимаев задушил представителя Австралии Роберта Уиттакера в соглавном событии турнира UFC 308 в Абу-Даби, «Тампа-Бэй Лайтнинг» всухую одолела «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги.
  2. Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде.
  3. Шат-аут Василевского и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» с Овечкиным.
  4. Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде.
  5. Магомед Анкалаев победил Александара Ракича единогласным решением судей.
  6. Все результаты турнира UFC 308 с главным боем Топурия — Холлоуэй.
  7. «Ванкувер» обыграл «Питтсбург». У Малкина — гол и две результативные передачи.
  8. НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 октября.
  9. Сайнс завоевал поул на Гран-при Мексики, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й.
  10. Тренер «Ростова» Карпин: мысли об отставке посещают, они не связаны с футболом.
  11. Мбаппе в матче с «Барселоной» установил антирекорд топовых лиг Европы за последние 7 лет.

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