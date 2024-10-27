«Барселона» разгромила «Реал», Чимаев за три минуты снёс Уиттакера. Главное к утру

Футболисты «Барселоны» разгромили «Реал» на их поле в рамках 11-го тура Ла Лиги со счётом 4:0, чеченский боец Хамзат Чимаев задушил представителя Австралии Роберта Уиттакера в соглавном событии турнира UFC 308 в Абу-Даби, «Тампа-Бэй Лайтнинг» всухую одолела «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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