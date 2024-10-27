Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил, чего не хватило «Реалу» для победы над «Барселоной» в «эль класико»

Генич объяснил, чего не хватило «Реалу» для победы над «Барселоной» в «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, каких игроков не хватило мадридскому «Реалу», чтобы победить «Барселону» в «эль класико» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги. Напомним, матч завершился разгромной победой каталонцев со счётом 4:0.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Идеальная игра для Тони Крооса, чтобы он одной‑двумя передачами вскрывал высокую линию «Барселоны». Если мы сейчас после 0:4 говорим, что некем усиливать игру «Реалу» со скамейки, то что тогда мы должны сказать о «Барселоне», которая летом купила только одного игрока [Дани Ольмо], и тот вышел во втором тайме. Можно было Гюлера выпустить, отсутствие Родриго сказалось.

Мне не кажется, что у «Реала» не было ресурсов, чтобы игру перевернуть. Просто некого снимать с игры. Не будет же Анчелотти менять Мбаппе. Не хватило ещё Хоселу, для таких игр он был настоящая палочка‑выручалочка», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Барселона» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице, в то время как «Реал» идёт на второй строчке с 24 очками.

Материалы по теме
Шалимов прокомментировал разгромное поражение «Реала» в «эль класико»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android