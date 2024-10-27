Генич объяснил, чего не хватило «Реалу» для победы над «Барселоной» в «эль класико»

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, каких игроков не хватило мадридскому «Реалу», чтобы победить «Барселону» в «эль класико» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги. Напомним, матч завершился разгромной победой каталонцев со счётом 4:0.

«Идеальная игра для Тони Крооса, чтобы он одной‑двумя передачами вскрывал высокую линию «Барселоны». Если мы сейчас после 0:4 говорим, что некем усиливать игру «Реалу» со скамейки, то что тогда мы должны сказать о «Барселоне», которая летом купила только одного игрока [Дани Ольмо], и тот вышел во втором тайме. Можно было Гюлера выпустить, отсутствие Родриго сказалось.

Мне не кажется, что у «Реала» не было ресурсов, чтобы игру перевернуть. Просто некого снимать с игры. Не будет же Анчелотти менять Мбаппе. Не хватило ещё Хоселу, для таких игр он был настоящая палочка‑выручалочка», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге «Барселона» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице, в то время как «Реал» идёт на второй строчке с 24 очками.

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