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Анчелотти ответил на вопрос о проблемах в обороне «Реала» после 0:4 от «Барселоны»

Анчелотти ответил на вопрос о проблемах в обороне «Реала» после 0:4 от «Барселоны»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о главной проблеме своей команды после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Проблемы в защите? Оборона в первом тайме была хорошей. Но когда вышел Модрич, я решил рискнуть, и мы проиграли решающие дуэли», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

После 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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