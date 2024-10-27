Анчелотти ответил на вопрос о проблемах в обороне «Реала» после 0:4 от «Барселоны»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о главной проблеме своей команды после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
«Проблемы в защите? Оборона в первом тайме была хорошей. Но когда вышел Модрич, я решил рискнуть, и мы проиграли решающие дуэли», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.
После 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.
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