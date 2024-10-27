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Анчелотти ответил на вопрос о проблемах в обороне «Реала» после 0:4 от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о главной проблеме своей команды после разгромного поражения «сливочных» в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

«Проблемы в защите? Оборона в первом тайме была хорошей. Но когда вышел Модрич, я решил рискнуть, и мы проиграли решающие дуэли», — приводит слова Анчелотти испанское издание AS.

После 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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