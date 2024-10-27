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Блогер Михаил Литвин, отбывший 13 суток ареста, высказался об отношении к нему полицейских

Блогер Михаил Литвин, отбывший 13 суток ареста, высказался об отношении к нему полицейских
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Блогер Михаил Литвин, отпущенный на свободу после 13 суток ареста за драку во время матча Медиалиги, рассказал об отношении к нему полицейских после задержания.

«Круто все относились. Перед тем как увезти меня в спецприёмник, я двое суток провёл в отделении, там удалось пообщаться с сотрудниками. Спрашивали, что произошло. Я говорил. Они говорят: «Если тебя обзывают, то ты за это ударить не можешь?».

И я им говорю о законе, что, к сожалению, нет. Они сами поддержали», — сказал Литвин телеграм-каналу «Медийка».

Напомним, Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка.

Николай Осипов о социальной акции на матче Медиалиги

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