Флик объяснил, чем обусловлена высокая результативность Левандовского в нынешнем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о высокой результативности нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского в нынешнем сезоне. В 14 матчах 36-летний футболист забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

«Была создана такая атмосфера, чтобы все игроки могли проявить себя с лучшей стороны. К тому же в команде очень хороший микроклимат», — приводит слова Флика Marca.

Действующее трудовое соглашение Левандовского с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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