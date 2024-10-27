«Оренбург» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ начнётся в 12:00

Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 12 матчей. «Рубин» заработал 15 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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