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Защитник «Факела» Сенхаджи заявил, что не согласен со своим удалением в матче с ЦСКА

Защитник «Факела» Сенхаджи заявил, что не согласен со своим удалением в матче с ЦСКА
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Защитник воронежского «Факела» Райан Сенхаджи заявил, что не согласен со своим удалением в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0). Игрок получил красную карточку на 66-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Для меня это не нарушение на красную карточку. Нам надо посмотреть на повторе, потому что на поле всё происходит слишком быстро. Я видел, что Калинин был сзади и боролся за мяч. Есть система VAR, и она должна была проверить этот эпизод.

Но после моего удаления команда выглядела хорошо. Продолжили играть даже лучше, чем до этого», — сказал Сенхаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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