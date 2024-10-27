Защитник «Факела» Сенхаджи заявил, что не согласен со своим удалением в матче с ЦСКА

Защитник воронежского «Факела» Райан Сенхаджи заявил, что не согласен со своим удалением в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0). Игрок получил красную карточку на 66-й минуте встречи.

«Для меня это не нарушение на красную карточку. Нам надо посмотреть на повторе, потому что на поле всё происходит слишком быстро. Я видел, что Калинин был сзади и боролся за мяч. Есть система VAR, и она должна была проверить этот эпизод.

Но после моего удаления команда выглядела хорошо. Продолжили играть даже лучше, чем до этого», — сказал Сенхаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.