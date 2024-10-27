Защитник «Факела» Калинин — о Пятибратове: Анатолич эмоциональный, если надо, «взорвётся»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о главном тренере ФК «Факел» Дмитрии Пятибратове.

«Анатолич — эмоциональный человек, он переживает за команду. Ему «Факел» небезразличен, как и всем нам. На тренировках он тоже эмоционален ко всему. Если надо, «взорвётся», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, накануне «Факел» сыграл вничью с ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.