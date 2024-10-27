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19:30 Мск
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Расписание матчей РПЛ 27 октября

Расписание матчей РПЛ 27 октября
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Сегодня, 27 октября, в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Воскресенье, 27 октября:

  • 12:00 мск. «Оренбург» — «Рубин»;
  • 14:15 мск. «Пари НН» — «Спартак»;
  • 16:30 мск. «Химки» — «Динамо» Москва;
  • 19:30 мск. «Зенит» — «Локомотив».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 сыгранных матчах. На второй строчке располагается «Зенит», который заработал 29 очков после 12 туров. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», набравший 27 очков в 12 встречах.

На момент выхода новости последнее, 16-е место в РПЛ занимает «Оренбург», набравший восемь очков после 12 матчей.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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