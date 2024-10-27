Расписание матчей Первой лиги 27 октября

Сегодня, 27 октября, в 16-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 27 октября:

13:00 мск. «Уфа» — «Ротор»;

15:00 мск. «Алания» — «Чайка»;

17:00 мск. «КАМАЗ» — «Сочи»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Сокол»;

19:00 мск. «Родина» — «Торпедо».

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 30 очков за 16 матчей. На второй строчке находится московское «Торпедо» с 26 очками. Отметим, что подопечные Олега Кононова провели на один матч меньше. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» с 28 очками после 15 встреч.