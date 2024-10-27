Магомед Адиев объяснил, какие изменения Мусаева позволили «Краснодару» стать лидером РПЛ

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, за счёт чего «Краснодар» вышел в лидеры Российской Премьер-Лиги.

«Мусаев пробовал несколько вариантов игры. В сезон он вошёл со схемой с тремя центральными защитниками, потом видоизменил тактику — 4-4-1-1. Он поймал вертикаль между центральными защитниками, Черниковым с Ленини и Сперцяном с Кордобой. По сравнению с прошлым сезоном схема вроде бы осталась та же, но там большая роль отводилась Олусегуну. Он играл номинального крайнего защитника, но при атакующих действиях сильно держал ширину, много на нём в атаке было завязано. Сейчас Мусаев выравнял защитные линии, Олусегун — игрок ротации. Ну, и многое даёт опорная зона — Черников и Ленини на очень серьёзном уровне играют. Тот же Черников выступает на принципиально другом уровне, стал целостнее. Раньше у него были фолы, карточки, а сейчас он один из лучших российских опорников», — рассказал Адиев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сейчас «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 30 очков по результатам 12 туров.