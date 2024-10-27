Нападающий «Факела» Марков: с поля показалось, что удаление Сенхаджи с ЦСКА чуть придумано
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Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал эпизод с удалением защитника воронежцев Райана Сенхаджи в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0)
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'
«Пока не знаю, справедливо ли удалили Сенхаджи, надо посмотреть эпизод. С поля мне показалось, что красная карточка как будто чуть-чуть придумана. Но надо посмотреть момент, мог ли там игрок выходить один на один и бить, был ли у него под контролем мяч. Тут много факторов, если судья принял такое решение, наверное, на VAR посмотрели и сказали, что правильное решение», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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