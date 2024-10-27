Экс-футболист «Спартака» Брызгалов высказался об игре Промеса за «Дубай Юнайтед»

Экс-игрок «Спартака» Сергей Брызгалов прокомментировал игру бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса за «Дубай Юнайтед».

«Квинси Промес должен играть в футбол. Рад, что он дебютировал за «Дубай Юнайтед». Пускай играет. Я не на связи с ним. Думаю, что все бы хотели, чтобы Промес вернулся в Россию. Такие футболисты украшают наш чемпионат», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, клуб из ОАЭ оформил трансфер Промеса 5 сентября, однако официально для участия в местных соревнованиях нидерландский футболист был заявлен лишь недавно. Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.