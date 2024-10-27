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Адиев: «Зенит» мощно начал сезон, но поймал спад. У «Краснодара» заслуженное первое место

Адиев: «Зенит» мощно начал сезон, но поймал спад. У «Краснодара» заслуженное первое место
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о гонке за лидерство в Российской Премьер-Лиге.

«Заслуженное ли первое место у «Краснодара»? Да. «Зенит», конечно, мощно начал сезон, но поймал спад. Хотя сейчас видно, что они снова набирают обороты. А «Краснодар», наоборот, зашёл в РПЛ неудачно, но потом Мусаев всё поменял», — поделился Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сейчас лидирующую позицию турнирной таблицы МИР РПЛ занимает ФК «Краснодар». В активе у клуба 30 очков по результатам 12 туров. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке таблицы. Команда заработала 29 очков в 12 турах чемпионата России.

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