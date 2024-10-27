Адиев: Соболев — один из лучших российских форвардов, но ставка в «Зените» на других

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Зениту» нужен был форвард с российским паспортом. Семак может варьировать состав, потому что в каждой линии есть россияне. Когда иностранец выбывает, Сергей Богданович пытается компенсировать это российским игроком без потери качества. Соболев — один из лучших российских форвардов, его покупка понятна. Но сразу заиграть в «Зените» без практики тяжело. Сейчас ставка делается на других, Семак поймал оптимальный вариант с Гонду и Кассьеррой», — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.