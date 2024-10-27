«Интер» — «Ювентус»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент «Интер» располагается на второй строчке чемпионата. Подопечные Симоне Индзаги набрали 17 очков после восьми матчей. «Ювентус», заработавший 16 очков, находится на третьей строчке.
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