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«Не надо забывать о мотивации бразильцев». Адиев объяснил спад «Зенита»

«Не надо забывать о мотивации бразильцев». Адиев объяснил спад «Зенита»
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о спаде санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— С чем был связан спад «Зенита»?
— Глушенков мощно стартовал, в него все поверили, но потом травма. Семаку пришлось искать новые варианты, отсюда три больших форварда, потом Мантуан на позиции правого защитника. Но сейчас, повторюсь, «Зенит» набирает кондиции. Плюс не надо забывать мотивационный момент бразильцев. Когда Вендел и компания мотивированы, они делают результат. Но бывает, что их мотивация падает, — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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