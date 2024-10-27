Адиев — о паспорте РФ для Сантоса: он самый русский бразилец из всех в РПЛ

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о получении российского паспорта игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

«Сантос давно в России, адаптирован, поэтому я не удивился. Дуглас — самый русский бразилец из всех, кто остался в РПЛ. Знаю, что о нём очень многие игроки отзываются как об очень большом профессионале. В жизни он много общается с российскими футболистами, то есть не дистанцируется, как многие бразильцы», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что Сантос получил российское гражданство. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».