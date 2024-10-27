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Марко Николич раскритиковал игроков ЦСКА за настрой на матч с «Факелом»

Марко Николич раскритиковал игроков ЦСКА за настрой на матч с «Факелом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о настрое своих футболистов в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Почему в первой половине встречи почти не было моментов? Во-первых, думаю, долгая победная серия чуть расслабила футболистов. Но так нельзя, и перед матчем я об этом им говорил. Во-вторых, против плотного футбола «Факела» играть и создавать моменты нелегко. У нас большой процент владения мячом, но кому это нужно, когда в итоге нет голов и положительного результата. Статистика не добавляет очков. Надо сохранять концентрацию и принимать правильные решения на поле.

Сегодня почти ни у кого не было правильного футбольного настроя. А это сложно, когда играешь против команды с такой хорошей обороной. Такие матчи бывают, и обычно они проигрываются в концовке — футбол наказывает. Поэтому меня устраивает, что нам удалось не пропустить», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

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