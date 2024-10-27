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В «Барселоне» определились с тем, кто может стать долгосрочной заменой тер Штегену

В «Барселоне» определились с тем, кто может стать долгосрочной заменой тер Штегену
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«Барселона» проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Лилля» Люке Шевалье, в котором в каталонском клубе видят долгосрочную замену для 32-летнего голкипера Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский клуб оценивает Шевалье в € 20 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний вратарь принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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