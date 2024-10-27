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Игрок «Факела» Каштанов: ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» — смотришь на игру и кайфуешь

Игрок «Факела» Каштанов: ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» — смотришь на игру и кайфуешь
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Игрок «Факела» Алексей Каштанов высказался о шансах ЦСКА выйти в лидеры Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Смотришь за их игрой и кайфуешь. Я смотрел матч с «Ахматом», ЦСКА хорошо играл, но чего-то им не хватало. Аура должна быть везде. Мелочей не бывает.

Я не могу сказать, чего не хватает ЦСКА для стабильной игры. Я не нахожусь внутри коллектива. Поддержка должна быть со скамейки. Я проходил такие моменты, когда ты сидишь на скамейке и чем-то не доволен. Но когда ты поддерживаешь своих партнёров по команде, для них это является нереальной поддержкой. Это хорошо ощущается, когда ты играешь на поле», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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