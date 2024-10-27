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Нападающий «Факела» Каштанов: готов выйти на поле и умереть за ребят

Нападающий «Факела» Каштанов: готов выйти на поле и умереть за ребят
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов рассказал о взаимодействии с капитаном команды Ираклием Квеквескири.

«Ираклий Квеквескири очень много хороших слов говорит. Он вдохновляет нас. Для меня Ираклий — настоящий капитан. Он такие вещи иногда говорит, что лично меня внутри раздирает. Я готов выйти на поле и за ребят умереть», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, сейчас «Факел» располагается на 14-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 11 очков в 13 турах чемпионата России. Накануне команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0) в рамках 13-го тура РПЛ.

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