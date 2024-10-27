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«Боруссия» Д просит € 100 млн за Байно-Гиттенса, интерес проявляют клубы АПЛ — Bild

«Боруссия» Д просит € 100 млн за Байно-Гиттенса, интерес проявляют клубы АПЛ — Bild
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«Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к 20-летнему крайнему нападающему дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенсу. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, немецкий гранд дал понять клубам, интересующимся Байно-Гиттенсом, что не отпустит футболиста менее чем за € 100 млн. Подчёркивается, что «шмели» готовы рассмотреть вариант с продажей английского нападающего следующим летом.

В нынешнем сезоне Байно-Гиттенс принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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