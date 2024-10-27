«У него есть этот дар». Адиев назвал самое сильное качество Алексея Батракова

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о самом сильном качестве игрока «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков — очень быстрый игрок. В этой зоне «десятки» он не только показывает диспетчерские качества и стандарты, которые у него прекрасно поставлены, но и очень хорошо смотрит на ворота. Постоянно нацелен на угрозу, на опасный момент. У Алексея есть этот дар, плюс он поймал уверенность. Надо отметить и весь остальной «Локомотив». Пиняев здорово играет, Самошников раскрылся, Тикнизян усиливает со скамейки. Галактионов нашёл сочетания, сделал быстрые фланги, вся команда ориентирована на скорость. При атаке они выстраиваются 4-4-2, при защите гибридная схема — 5-4-1», — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.