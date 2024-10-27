Магомед Адиев ответил, кого ему напоминает Батраков из российских игроков прошлого

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, с кем может сравнить игрока «Локомотива» Алексея Батракова из бывших российских футболистов.

— Кого вам напоминает Батраков? Его любят сравнивать с Аршавиным и Головиным.

— Аршавин — думаю, нет. Андрей был больше нацелен на индивидуальные сильные качества, мог двоих обыграть. Мне на ум приходит Измайлов. Они похожи. Наверное, сейчас Батраков лучший игрок РПЛ наравне с Глушенковым. Но я бы ещё отметил Самошникова — о нём меньше говорят, чем об этих двоих, но его нельзя не отметить, — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.