«Марсель» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 октября, состоится матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «ПСЖ» заработал 20 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «Марсель» разгромил «Монпелье» со счётом 5:0. В свою очередь, «ПСЖ» выиграл у «Страсбурга» со счётом 4:2.

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