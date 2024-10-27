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Адиев: Пьянич выделяется. Голова всегда поднята, пас вперёд, мяч под контролем

Адиев: Пьянич выделяется. Голова всегда поднята, пас вперёд, мяч под контролем
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

— Как вам старт Пьянича?
— Видно, что не набрал оптимальную форму. Но он мастер: понимание игры, работа с мячом — всё на высоком уровне. За ним приятно наблюдать. После зимних сборов он раскроется ещё сильнее. Пьянича выделяет, что голова всегда поднята, после первого касания мяч уже полностью под его контролем, пас почти всегда вперёд, находит наиболее активные зоны для передач, — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

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