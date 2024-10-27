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Магомед Адиев назвал причины неудачного выступления «Спартака» в РПЛ

Магомед Адиев назвал причины неудачного выступления «Спартака» в РПЛ
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— В чём видите проблемы «Спартака»? На старте всем казалось, что команда выздоравливает, а сейчас — шестое место, метание со схемой.
— У Станковича идёт поиск вариантов. Бросается в глаза, что Деян очень защищает своих игроков, что он очень позитивный тренер. Но сейчас у него есть шарахание и по схеме, и по игре. В матче с «Краснодаром» было видно, что команда не готова к тому, что тренер ей предложил. Так же что пока Станкович в поиске оптимального сочетания.

— С чем связываете спад Барко?
— Чуть хуже, чуть лучше — это нормально. У аргентинца не лучший период, последние матчи не удались, но, мне кажется, это связано просто с его игровой формой, — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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