Дмитрий Булыкин: на «Ахмат» было тяжело смотреть, но сейчас их игра вселяет уверенность
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Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о первой победе «Ахмата» в нынешнем сезоне РПЛ. Грозненцы обыграли «Ростов» (3:2).
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33' 1:1 Комличенко – 34' 1:2 Садулаев – 36' 1:3 Садулаев – 51' 2:3 Мохеби – 69'
«Первая победа «Ахмата» в РПЛ придаст команде психологическую мотивацию, чтобы биться дальше и что-то исправить до зимней паузы. Эта победа была очень нужна. Команда на последнем месте, было тяжело на них смотреть, хотя некоторые игры были неплохими. Но сейчас их игра вселяет уверенность, и они могут добиться нужного результата. «Ахмат» — опытный боец, и команда должна быть выше. Для руководства клуба главная задача — остаться в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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