Дмитрий Булыкин: на «Ахмат» было тяжело смотреть, но сейчас их игра вселяет уверенность

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о первой победе «Ахмата» в нынешнем сезоне РПЛ. Грозненцы обыграли «Ростов» (3:2).

«Первая победа «Ахмата» в РПЛ придаст команде психологическую мотивацию, чтобы биться дальше и что-то исправить до зимней паузы. Эта победа была очень нужна. Команда на последнем месте, было тяжело на них смотреть, хотя некоторые игры были неплохими. Но сейчас их игра вселяет уверенность, и они могут добиться нужного результата. «Ахмат» — опытный боец, и команда должна быть выше. Для руководства клуба главная задача — остаться в РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.