Французский защитник «Факела» Сенхаджи: Сафонов может начать чаще играть за «ПСЖ»

Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи поделился мнением о переходе российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«То, что Сафонов играет в «ПСЖ», очень хорошо для российского футбола. Он перешёл в главную команду Франции и одну из самых больших главных в мире. Матвей хороший вратарь, а Доннарумма уже успел сделать несколько ошибок. Сейчас у итальянского вратаря серьёзная конкуренция в лице Сафонова, который вскоре может начать играть чаще. Он хорош, я видел его в матчах Лиги чемпионов и чемпионата. Надеюсь, так и продолжит», — сказал Сенхаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме Эксклюзив Защитник «Факела» Сенхаджи заявил, что не согласен со своим удалением в матче с ЦСКА

Российские футболисты за рубежом: