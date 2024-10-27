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Французский защитник «Факела» Сенхаджи: Сафонов может начать чаще играть за «ПСЖ»

Французский защитник «Факела» Сенхаджи: Сафонов может начать чаще играть за «ПСЖ»
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Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи поделился мнением о переходе российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«То, что Сафонов играет в «ПСЖ», очень хорошо для российского футбола. Он перешёл в главную команду Франции и одну из самых больших главных в мире. Матвей хороший вратарь, а Доннарумма уже успел сделать несколько ошибок. Сейчас у итальянского вратаря серьёзная конкуренция в лице Сафонова, который вскоре может начать играть чаще. Он хорош, я видел его в матчах Лиги чемпионов и чемпионата. Надеюсь, так и продолжит», — сказал Сенхаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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